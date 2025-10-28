Lucros da Iberdrola caem 3% até setembro para 5.307 milhões de euros

A que da dos lucros no primeiros três trimestres do ano deve-se, segundo a Iberdrola, ao efeito das mais valias que a empresa teve em 2024 com a venda dos negócio que tinha no México.

Assim, sem levar em conta essas mais valias, o lucro da Iberdrola até setembro teria crescido 17%, comprando com os mesmos meses de 2024, segundo os resultados comunicados hoje pela Iberdrola à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) nos primeiros nove meses do ano foi de 12.438 milhões de euros, 6,3% menos do que em 2024.

A Iberdrola teve um lucro de 5.612 milhões de euros em 2024, mais 17% do que no ano anterior.

O grupo anunciou em 24 de setembro que prevê investir 58 mil milhões de euros até 2028, dentro de um plano estratégico para 2025-2028.

O investimento tem como principais destinos os mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido e é um aumento de 30% face ao plano estratégico anterior, segundo a empresa, que prevê alcançar uma capacidade instalada de geração de eletricidade de 32.300 megawatts (MW) em 2028.

Cerca dos 65% dos 58 mil milhões de euros que a Iberdrola prevê investir até 2028 têm como destino o Reino Unido (20 mil milhões) e os Estados Unidos da América (16 mil milhões).

Segue-se a Península Ibérica (9.000 milhões de euros) e o Brasil (7.000 milhões de euros).

O objetivo da Iberdrola é chegar a lucros operacionais de 18 mil milhões de euros em 2028.

A expectativa é que as redes sejam o motor de crescimento e contribuam para 55% dos resultados operacionais.

A empresa prevê investir 37 mil milhões de euros em redes (25 mil milhões em redes de distribuição e 12 mil milhões em rede de transporte).

Por outro lado, a Iberdrola prevê destinar 21 mil milhões de euros para investimento nas renováveis e clientes até 2028: 38% desse valor na energia eólica `offshore`; 24% na eólica terrestre; 10% em armazenamento e 10% em solar.

Segundo a empresa, 75% destes projetos estão já em construção.

A Iberdrola prevê destinar entre 65% e 75% dos lucros à retribuição dos acionistas (20 mil milhões de euros em dividendos no período 2025-2028).