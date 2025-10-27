Lucros da indústria chinesa aceleram 3,2% em termos homólogos até setembro

Segundo dados divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE), o indicador registou um crescimento de 21,6% apenas no mês de setembro, face ao mesmo período do ano anterior.

Se a tendência se mantiver, as empresas industriais chinesas poderão finalmente inverter o ciclo negativo dos últimos três anos, em que os lucros caíram 2% em 2022, 2,3% em 2023 e 3,3% em 2024.

Entre janeiro e setembro, os lucros das empresas analisadas totalizaram 5,37 biliões de yuan (cerca de 649.500 milhões de euros), de acordo com o GNE.

O GNE considera apenas empresas industriais aquelas que têm um volume de negócios anual superior a 20 milhões de yuan (cerca de 2,4 milhões de euros).

O estatístico do GNE Yu Weining atribuiu a recuperação à implementação de políticas de apoio económico por parte de Pequim e ao impulso da chamada "nova produtividade de qualidade" em setores como a indústria aeroespacial, a produção de dispositivos inteligentes de consumo, a eletrónica especializada e os instrumentos de precisão.

Yu sublinhou, no entanto, que persistem "mudanças complexas no ambiente externo" e "pressões contínuas sobre o desenvolvimento económico", apelando a um reforço dos esforços para estimular a procura interna.