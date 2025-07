Lucros da indústria chinesa caem 1,8% na primeira metade do ano

Segundo o Gabinete Nacional de Estatística chinês (NBS, na sigla em inglês), os lucros das empresas inquiridas ascenderam a 3,44 biliões de yuan (408,7 mil milhões de euros) entre janeiro e junho.

No último mês, os lucros destas empresas caíram 4,3% em comparação com igual mês de 2024, ainda assim uma ligeira melhoria face à queda homóloga de 9,1% registada em maio.

Os lucros das principais empresas industriais da China caíram 3,3% em 2024, depois de já terem diminuído 2,3%, em 2023, e 4%, em 2022.

O estatístico do NBS, Yu Weining, atribuiu o declínio anual a "múltiplos fatores", incluindo "a procura efetiva ainda insuficiente, a pressão descendente sobre os preços industriais e as flutuações de curto prazo".

Os dados oficiais mostram diferenças entre os tipos de empresas: os lucros das estatais caíram 7,6% no primeiro semestre do ano, enquanto os das empresas privadas aumentaram 1,7%, e os das empresas com investimento estrangeiro ou de Hong Kong, Macau e Taiwan aumentaram 2,5%.

Por setor, os lucros no processamento agrícola cresceram 22,8%, em comparação com uma queda de 53% nas indústrias de mineração e processamento de carvão.

Em junho, a China concluiu uma segunda ronda de negociações com os Estados Unidos para tentar estabelecer um novo quadro de cooperação comercial, no âmbito da trégua tarifária acordada em maio, embora sem progressos concretos.

Entretanto, as autoridades intensificaram os esforços para estimular a procura interna com medidas fiscais e subsídios sectoriais, no meio de uma recuperação ainda desigual do impacto económico da pandemia de covid-19.

Para a compilação desta estatística, o NBS apenas teve em conta as empresas industriais com um volume de negócios anual superior a 20 milhões de yuan (2,6 milhões de euros).