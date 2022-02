Lucros da japonesa Honda caem 32% no último trimestre do ano passado

O lucro da Honda Motor Co. durante os três meses até dezembro totalizou 192,9 mil milhões de ienes (1,5 mil milhões de euros), contra 284 mil milhões de ienes (2,1 mil milhões de euros) no ano anterior, disse a empresa com sede em Tóquio.

As vendas trimestrais caíram 2% para 3,7 triliões de ienes (28 mil milhões de euros).

Tal como os restantes fabricantes mundiais de automóveis, a produção da Honda também foi afetada por atrasos devido a medidas para travar os surtos de covid-19.

A Honda, que fabrica o modelo Accord, as motos Gold Wing e o robô Asimo, disse esperar que os desafios persistam.

O aumento dos custos do material também é um problema, mas a empresa disse que os esforços de redução de custos lhe permitiram aumentar a projeção de lucro.

A empresa aumentou a previsão de lucros para 670 mil milhões de ienes (5,1 mil milhões de euros) a partir de uma projeção anterior de 555 mil milhões de ienes (4,2 mil milhões de euros), uma melhoria em relação aos 657 mil milhões de ienes (4,9 mil milhões de euros) em lucros obtidos no ano fiscal anterior.