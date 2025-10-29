Lucros da Jerónimo Martins sobem 10% até setembro para 484 milhões de euros

As vendas consolidadas aumentaram 7,1%, para 26,53 mil milhões de euros - ou 6,6% tendo em conta as taxas de câmbio constantes, com todas as insígnias a contribuírem positivamente, informou a dona do Pingo em Doce em comunicado emitido hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) cresceu 10,9% para 1,81 mil milhões de euros, e a respetiva margem subiu de 6,6% para 6,8%.

O grupo destaca que "o foco reforçado na disciplina de custos, na eficiência e na produtividade, combinado com o crescimento das vendas, contribuiu para proteger as margens face à inflação nos custos - nomeadamente nos salários - e à intensa pressão competitiva".

O fluxo de caixa gerado pela Jerónimo Martins foi de 128 milhões de euros, invertendo o resultado negativo de 387 milhões registado um ano antes.

O grupo investiu 816 milhões de euros até setembro, mais 26% do que nos nove meses de 2024 (648 milhões).

Em Portugal, as vendas do Pingo Doce cresceram 5,4%, para 3,9 mil milhões de euros, com um LFL (vendas comparáveis) de 4,1% (excluindo combustível).

O Recheio aumentou as vendas em 2,6%, para 1,05 mil milhões, e o EBITDA conjunto da distribuição em Portugal subiu 6,8%, para 287 milhões de euros.