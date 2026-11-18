De acordo com a empresa, até setembro, o volume de negócios subiu 9%, para 4.478 milhões de euros e o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi de 770 milhões, um crescimento de 12%.

O grupo aumentou, em termos acumulados, "o seu volume de negócios em 11% em África e 15% na América Latina, que compensam uma diminuição na Europa (-8%), ainda que nesta última região, a atividade tenha recuperado no terceiro trimestre face ao período homólogo", destacou.

A Mota-Engil apontou ainda "a tendência consolidada resultante de uma crescente diversificação de atividades, com o segmento de `contract mining` [mineração por contrato] a ganhar expressão com 636 milhões de euros de faturação", e uma margem EBITDA de 29%.

Este facto reforça "a posição da Mota-Engil no top 5 mundial e de maior operador desta atividade em todo o continente africano, e do qual se espera alcançar um volume de negócios de cerca de mil milhões de euros anuais até 2029 com os 11 contratos atualmente em carteira".

O grupo revelou ainda que com os contratos adjudicados até setembro, alcançou um "máximo histórico na sua carteira de encomendas, atingindo 19,7 mil milhões de euros, não incluindo neste valor os contratos recentemente anunciados no México e Colômbia e que totalizam 1,2 mil milhões de euros".

Na mesma nota, a empresa indicou que "com a adjudicação de contratos relevantes de infraestruturas em mercados como Angola, Brasil, México e Nigéria, o ano de 2026 será o ano de maior sucesso comercial na história do grupo com 8,6 mil milhões de euros angariados, superando o máximo anterior de 8 mil milhões de euros de 2024".