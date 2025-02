Lucros da Mota-Engil cresceram 8% em 2024 para 123 milhões de euros

"Com um crescimento do volume de negócios para 5.951 milhões de euros (+7%), um crescimento do EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] em 14% para 955 milhões de euros" e a evolução dos resultados líquidos, o grupo "alcançou níveis inéditos de atividade e rentabilidade", disse.

No que diz respeito ao desempenho por áreas, o grupo destacou "o crescimento de faturação em todas as áreas de negócio (8% em Engenharia e Construção, 10% no Ambiente e 5% na Mota-Engil Capital e MEXT)", salientando o "crescimento de 15% na atividade e de 41% no EBITDA em África, região na qual o grupo tem uma posição entre as 10 maiores construtoras mundiais, e onde historicamente a Mota-Engil tem o segmento de atividade de maior margem operacional, o que contribuiu para a melhoria do desempenho", disse a Mota-Engil.

A empresa apontou ainda o reforço da carteira de encomendas para 15,6 mil milhões de euros, "o que se traduz no recorde anual de angariação alcançado em 2024 (com 8 mil milhões de euros), evidenciando a renovada confiança" dos seus clientes, maioritariamente localizados nos `core markets` que representam 73% da carteira de Engenharia e Construção, "da qual 21%, 20% e 13% em Angola, México e Nigéria, respetivamente".

A empresa destacou que, em 2024, realizou investimentos no total de 511 milhões de euros (com 76% em áreas de crescimento como o Ambiente e Engenharia Industrial), "o que configura a capacidade de conjugar uma atividade a níveis recorde com a melhoria da rendibilidade e controlo de endividamento", permitindo "reforçar a solidez do balanço".

O grupo sublinhou ainda que "antecipou em dois anos alguns dos principais objetivos definidos no seu Plano Estratégico `Building´26`, a serem alcançados em 2026, o que levará ao início da elaboração, ainda em 2025, de um Novo Plano Estratégico com novos objetivos e ambições até 2030".

Tendo em conta estes resultados, a Mota-Engil vai propor aos acionistas um dividendo de 0,1497 euros por ação, indicou.