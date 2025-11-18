Lucros da Mota-Engil sobem 20% até setembro para 92 ME

Segundo o `trading update` da empresa, o volume de negócios neste período atingiu os 4.090 milhões de euros, uma queda de 1,4% face ao mesmo período do ano anterior.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) aumentou 15%, para 699 milhões de euros.

"Ao nível do desempenho das diversas áreas de negócio merece destaque o crescimento de 57% da faturação em África para 1.616 milhões de euros, com um EBITDA que cresceu 62% para 405 milhões de euros (margem de 25%), impulsionado pela duplicação da atividade no segmento de Engenharia Industrial e que colocam atualmente a Mota-Engil como o maior operador de Contract Mining em todo o continente africano", destacou o grupo.

Segundo a Mota-Engil, na Europa, o desempenho da empresa registou "um decréscimo motivado exclusivamente pela alienação da Polónia no 3.º trimestre de 2024 (mercado que contribuiu com 123 milhões de euros de faturação a setembro de 2024), sendo que, retirando esse efeito, haveria "uma manutenção dos níveis de atividade em Portugal face ao homólogo".

Por outro lado, na América Latina, "região em que o México pontifica como maior mercado externo, o grupo alcançou um volume de negócios de 1.561 milhões de euros, o que traduz um decréscimo de 29% como previsto no presente ano".

A Mota-Engil destacou o aumento da carteira de encomendas para "um nível recorde de 15,7 mil milhões de euros (mais mil milhões de euros do que em junho), com Angola (19%), México (17%), Portugal (12%) e Nigéria (11%) a representarem os mercados com maior volume de projetos de Engenharia e Construção".