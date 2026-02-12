Lucros da operadora de casinos em Macau Melco quadruplicam em 2025

Num comunicado enviado à bolsa em Nova Iorque, o presidente da Melco, Lawrence Ho Yau-lung, diz que "2025 foi um ano de crescimento e recuperação, impulsionado por uma gestão de custos disciplinada e pela expansão das margens".

As receitas da empresa aumentaram 11,2%, para 5,16 mil milhões de dólares (4,35 mil milhões de euros), apesar de ter encerrado em 2025 o Grand Dragon Casino, um `casino-satélite`, e três das seis salas de máquinas de jogos que detinha.

Os `casinos-satélite`, sob a alçada das concessionárias, são geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002.

Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a atividade destes espaços de jogo.

Dez dos 11 `casinos-satélite` fecharam portas. O único sobrevivente foi o Royal Arc, que foi adquirido pela operadora SJM, fundada pelo falecido magnata do jogo Stanley Ho Hung Sun (1921-2020), que assumiu a gestão direta do espaço.

As receitas da Melco subiram mais depressa do que o setor em geral. As receitas dos casinos de Macau cresceram 9,1% em 2025, atingindo 247,4 mil milhões de patacas (26,3 mil milhões de euros).

Lawrence Ho, filho de Stanley Ho, sublinhou que o lucro operacional da empresa em Macau subiu 25% no ano passado, para 1,23 mil milhões de dólares (1,04 mil milhões de euros), "impulsionado por receitas e margens de jogo mais robustas".

A Melco opera na região semiautónoma de Macau, capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal, assim como em Chipre e nas Filipinas, tendo aberto um casino em Sri Lanka em agosto.

As seis operadoras, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, assinaram novos contratos de concessão de dez anos, que entraram em vigor em 01 de janeiro de 2023.

As autoridades exigiram no concurso público a aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros.

A Melco prevê gastar cerca de 10 mil milhões de patacas (2,21 mil milhões de euros) no segmento além-casino numa década, incluindo no "único parque aquático em Macau com instalações interiores abertas durante todo o ano".

A empresa destacou o relançamento, em maio, no hotel-casino City of Dreams, do maior espetáculo permanente do território, The House of Dancing Water, que estava suspenso desde junho de 2020, devido à pandemia de covid-19.