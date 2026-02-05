Lucros da operadora de jogo em Macau MGM China aumentam 10,7% em 2025

Trata-se do terceiro ano consecutivo com um novo máximo, depois de, em 2023, a MGM China ter registado um recorde histórico de lucros antes de juros, impostos, depreciação, amortização (EBITDA, na sigla em inglês) de 786 milhões de euros e, em 2024, de 984 milhões de euros.

Estes dados, de acordo com um comunicado enviado à bolsa de valores de Nova Iorque na quarta-feira, foram publicados "de forma inadvertida", já que a data de publicação estava marcada para dia 11 de fevereiro. Os resultados, escreveu a empresa, vão ser hoje divulgados "após o encerramento do mercado"

Ainda de acordo com o documento, no último trimestre do ano passado, a MGM China alcançou lucros de 332,3 milhões de dólares (cerca de 282 milhões de euros), uma subida de 30,5% em relação ao mesmo período do ano passado (254,7 milhões de dólares ou 216 milhões de euros).

A empresa terminou o ano ainda com uma subida anual de 10,9% nas receitas, com ganhos de 4,5 mil milhões de dólares (3,78 mil milhões de euros) em 2025 face aos 4,02 mil milhões de dólares (3,40 milhões de euros) obtidos no ano anterior.

Em termos trimestrais, a MGM China alcançou receitas líquidas de 1,24 mil milhões de dólares (1,05 mil milhões de euros) nos últimos três meses do ano, o que representa um acréscimo de 21,4% em relação ao mesmo período de 2024 (1,02 mil milhões de dólares ou cerca de 860 milhões de euros).

Seis concessionárias do jogo, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, operam na região, o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Os casinos da região fecharam o ano de 2024 com receitas de 226,8 mil milhões de patacas (27,14 mil milhões de euros), mais 23,9% do que em 2023 (183,1 mil milhões de patacas/ 21,91 mil milhões de euros).

As receitas dos casinos de Macau atingiram no ano passado 247,4 mil milhões de patacas (25,94 mil milhões de euros), um aumento de 9,1% em comparação com o ano anterior.