Lucros da operadora de jogo Wynn Macau caem 17% no terceiro trimestre

A subsidiária do grupo Wynn Resorts anunciou ainda que as receitas operacionais caíram 8,2% no terceiro trimestre para 335,4 milhões de dólares (312 milhões de euros).

Segundo os resultados trimestrais, as receitas de jogo da Wynn Macau desceram 9% em termos homólogos, para 286,1 milhões de dólares (266,1 milhões de euros), com as receitas provenientes das mesas de jogo do segmento de massas a recuar 9,1%, para 278 milhões de dólares (258,6 milhões de euros).

O segmento VIP registou uma queda mais acentuada, com o volume de apostas dos grandes apostadores a cair 53,9%, para 470,4 milhões de dólares (437,5 milhões de euros), enquanto as receitas geradas por este segmento diminuíram 23,2%, para 22,9 milhões de dólares (21,3 milhões de euros).

A atividade não relacionada com o jogo também registou descidas moderadas, com as receitas dos quartos a diminuírem 2,5%, para 20,6 milhões de dólares (19,2 milhões de euros). As receitas da restauração recuaram 3,4%, para 16,7 milhões de dólares (15,5 milhões de euros), e as receitas de entretenimento, comércio a retalho e outras atividades baixaram 4,5%, para 12 milhões de dólares (11,2 milhões de euros).

Ainda assim, a taxa de ocupação do hotel manteve-se praticamente inalterada, em 99,1%, face aos 98,8% registados no mesmo período do ano passado, evidenciando a continuidade da procura turística em Macau.

Nos primeiros nove meses de 2026, as receitas operacionais do Wynn Macau diminuíram 2,2%, para 1,02 mil milhões de dólares (949 milhões de euros), enquanto os lucros operacionais recuaram 11,6%, para 260,6 milhões de dólares (242,4 milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local da China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, cujas concessões vigoram até ao final de 2032.

Citado no comunicado, o presidente executivo da Wynn Resorts, Craig Billings, afirmou que a empresa continua a observar uma procura sólida, apesar de condições de mercado menos favoráveis, destacando o desempenho da empresa em Macau e o progresso dos investimentos internacionais.

"Continuamos a executar a nossa estratégia de crescimento de longo prazo", afirmou, referindo-se ao projeto Wynn Al Marjan Island, nos Emirados Árabes Unidos, o primeiro hotel-casino do país, cuja abertura está prevista para setembro de 2027.

A Wynn Resorts informou que já investiu mais 62,2 milhões de dólares (57,9 milhões de euros) no empreendimento nos Emirados durante o terceiro trimestre, elevando para 1,12 mil milhões de dólares (1,04 mil milhões de euros) o montante total já aplicado no projeto.