Lucros da operadora do jogo em Macau Melco aumentam 31,8% no segundo trimestre

As receitas operacionais do grupo foram de 1,25 mil milhões de dólares (1,14 mil milhões de euros), descendo cerca de 6% comparativamente ao segundo trimestre do ano passado, indicou a empresa liderada por Lawrence Ho, filho do magnata do jogo Stanley Ho (1921-2020).

Os lucros operacionais entre abril e junho alcançaram 127,8 milhões de dólares (116,6 milhões de euros), representando uma subida de 2,5% em relação ao mesmo período de 2025, lê-se ainda no comunicado.

"Continuamos confiantes na solidez a longo prazo do nosso negócio e na recuperação sustentada de Macau," destacou Lawrence Ho, presidente e diretor executivo da Melco.

"Apesar dos desafios pontuais registados no segundo trimestre, a nossa prioridade estratégica passa pelo reforço da ligação com os clientes e pela expansão da nossa oferta hoteleira e de entretenimento", acrescentou Ho.

No City of Dreams, o principal complexo da operadora no território, o lucro bruto de exploração (EBITDA, na sigla em inglês) ajustado registou uma redução de 34,5%, fixando-se em 147,8 milhões de dólares (128,1 milhões de euros).

Como parte do plano de dinamização e renovação da unidade, a empresa prepara para o terceiro trimestre de 2026 a abertura faseada do novo hotel REM, a par de reconfigurações na oferta comercial e de retalho.

A Melco disse que outra propriedade do grupo, o Studio City, demonstrou maior resiliência no mercado de massas e de famílias, contabilizando um EBITDA ajustado de 95,5 milhões de dólares (87,1 milhões de euros), o que representa uma descida de 9,2% face ao segundo trimestre de 2025.

Por fim, o hotel-casino Altira Macau registou uma recuperação nas operações, com o EBITDA ajustado a mais que duplicar, para 2,2 milhões de dólares (1,91 milhões de euros), impulsionado pelo aumento do volume de apostas no segmento de massas, cujo valor atingiu 134 milhões de dólares (116 milhões de euros).

"Fora de Macau, o nosso portfólio diversificado continuou a demonstrar resiliência e potencial de crescimento. Nas Filipinas, o City of Dreams Manila registou um crescimento homólogo sólido, apesar dos desafios contínuos no país. Em Chipre, o City of Dreams Mediterranean e os nossos casinos satélite recuperaram com considerável força à medida que as perturbações nas viagens regionais diminuíram, com o EBITDA das propriedades a crescer 60% em termos anuais no segundo trimestre de 2026", acrescentou Lawrence Ho.

A receita bruta de jogo de Macau na primeira metade de 2026 foi de 126,9 mil milhões de patacas (13,6 mil milhões de euros), um aumento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2022, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023.