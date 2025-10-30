Lucros da Repsol caem 34,3% para 1.177 milhões nos primeiros nove meses do ano

Conforme informação enviada hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) da Espanha, o lucro líquido ajustado até setembro, que mede especificamente o desempenho dos negócios, totalizou 2.173 milhões, uma queda de 19% em termos homólogos.

Os investimentos líquidos da empresa totalizaram cerca de 300 milhões de euros no terceiro trimestre de 2025 e cerca de 2.500 milhões nos primeiros nove meses do ano.

A empresa refere que esses resultados foram alcançados num ambiente marcado pela contínua volatilidade do mercado, incerteza geopolítica e preocupações com o excesso de oferta de petróleo.

Analisando apenas o terceiro trimestre, a empresa indica que todos os seus negócios melhoraram os resultados em comparação com o mesmo período de 2024.

Neste período, o lucro líquido do terceiro trimestre mais do que duplicou em relação ao ano anterior, atingindo os 574 milhões de euros, enquanto o lucro ajustado trimestral cresceu 47%, para 820 milhões, superando o consenso dos analistas.

Nos primeiros nove meses do ano, o lucro ajustado do negócio de exploração e produção ("Upstream") alcançou 1.214 milhões de euros, uma subida de 5% em termos homólogos, devido aos preços mais altos do gás e aos custos operacionais mais baixos.

Por sua vez, a divisão industrial registou um lucro ajustado de 545 milhões de euros, uma queda de 54,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas com um aumento de 70,3% no terceiro trimestre. Isso reflete a normalização da atividade após o apagão na Espanha e em Portugal, o que permitiu margens de refinaria mais elevadas.

A divisão de clientes manteve sua tendência de crescimento, com um aumento de 21,3%, atingindo 599 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.

Nos primeiros nove meses do ano, a produção média atingiu 549.000 barris/dia, em linha com o plano estratégico.

O negócio de geração de energia de baixo carbono também continuou a expandir sua capacidade de geração, atingindo quase 5.000 megawatts (MW) de capacidade instalada operacional de energia renovável, e a empresa espera adicionar outros 500 MW antes do final do ano.

Em relação à remuneração dos acionistas, a Repsol espera distribuir este ano entre 30% e 35% do fluxo de caixa operacional, no limite superior do compromisso assumido para o período de 2024-2027.

Em 2026, após as reduções de capital realizadas em 2025, a empresa espera distribuir um dividendo bruto superior a um euro por ação.