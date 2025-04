Lucros da Repsol caem 62,2% no 1.º trimestre para 366 milhões de euros

O lucro ajustado, que mede o desempenho empresarial, chegou no primeiro trimestre aos 651 milhões de euros, 48,6% menos do que no mesmo período do ano passado, segundo as informações enviadas pela empresa à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV).

A Repsol prevê retornos totais aos acionistas, incluindo dividendos e recompras de ações, que variam entre 30% e 35% do fluxo de caixa das operações até 2025, em linha com a meta da Atualização Estratégica de 2024-2027.

Ainda em relação aos dividendos, a Repsol mantém o compromisso de aumentar o retorno aos acionistas. Em janeiro, pagou 0,475 euros brutos por ação e proporá à assembleia geral de acionistas a aprovação de um valor equivalente a 0,50 euros brutos por ação.

A dívida líquida do grupo no final do primeiro trimestre era de 5.830 milhões de euros, 822 milhões a mais do que no final do quarto trimestre de 2024.