Lucros da Semapa sobem 55% para 307,1 MEuro no ano passado

De acordo com a informação comunicada à Comissão do Marcado de Valores Mobiliários (CMVM), no total, a distribuição de dividendos que o CA vai propor à Assembleia Geral de Acionistas corresponde a 75,9 milhões de euros (MEuro).

O resultado líquido atribuível relativo a 2022 compara com os 198,1 MEuro que a empresa atingiu em 2021.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) no final de 2022 totalizou 894,2 milhões de euros (508,7MEuro em 2021): 736,4 MEuro foram gerados pela Navigator (+107,6%); 138,7 MEuro pela Secil (-0,8%) e 19,3 MEuro pela ETSA (+32,3%).

A margem EBITDA consolidada atingiu os 28,6%, 4,8 pontos percetuais acima da registada no ano anterior.

No documento em que apresenta os resultados de 2022, a Semapa refere que o aumento do EBITDA foi impulsionado pelo crescimento da Navigator, "beneficiando do esforço de melhoria de eficiência e consumos, bem como da evolução favorável dos preços de venda do papel UWF estabelecidos nos mercados internacionais".

Do EBITDA da Secil, o grupo destaca a performance de Portugal e do Brasil, o impacto negativo provocado pelo aumento dos custos de produção, sobretudo energéticos, e o decréscimo na venda de licenças de emissão de CO2.

Apesar do forte esforço de investimento, no final de 2022, a dívida líquida remunerada consolidada da Semapa caiu 21,8Euro relativamente ao período homólogo, atingindo os 794,2 MEuro (1.015,6MEuro em 2021).

No final de 2022, o grupo dispunha de uma "confortável posição de liquidez, assegurada por disponibilidades e por um conjunto de linhas contratadas e não utilizadas", refere.

No ano passado, o volume de negócios consolidado do Grupo Semapa foi de 3.122 MEuro (2.131,4 MEuro em 2021): 2.464 MEuro na Navigator (+54,4%); 603,0 MEuro na Secil (+21,6%) e 54,6 MEuro na ETSA (+36,7%).

As exportações e vendas no exterior, no mesmo período, ascenderam a 2.360,6 MEuro, o que representa 75,6% do volume de negócios.

O grupo destaca ainda que, em 2022, a realização de investimento em ativos fixos e em novas participadas foi um dos seus vetores estratégicos. Os investimentos em ativos fixos aumentaram 51,5% relativamente a 2021, situando-se em cerca de 192,7 MEuro (127,2 MEuro em 2021).