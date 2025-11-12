Lucros da Sonae sobem 38% para 200 milhões de euros até setembro

Este resultado reflete "a melhoria do desempenho operacional dos negócios e a sólida estrutura financeira", indicou o grupo, salientando que, no que diz respeito ao terceiro trimestre, os lucros foram de 98 milhões de euros, "um aumento de 34% face ao ano anterior, suportado pela melhoria do desempenho operacional e pela redução dos custos financeiros, sustentada pela diminuição da dívida líquida e por um menor custo médio da dívida".

Por sua vez, o volume de negócios consolidado da Sonae aumentou 17% para 8,2 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, "com expansão orgânica, reforço de posições de liderança, exploração de sinergias e gestão ativa do portefólio", referiu.

De acordo com a informação divulgada pela empresa, no terceiro trimestre deste ano, o volume de negócios aumentou 8% em relação ao ano anterior, para 2,9 mil milhões de euros, impulsionado pelos desempenhos da MC, "com crescimento de dois dígitos no segmento alimentar e de saúde, bem-estar e beleza", da Worten e da Musti, "beneficiando de um desempenho robusto nos nórdicos".

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) consolidado da Sonae atingiu 861 milhões de euros até setembro, um aumento de 22% face ao ano anterior, e 336 milhões de euros no terceiro trimestre, crescendo 13% em termos homólogos, destacou.

A Sonae anunciou ainda que o seu investimento consolidado atingiu 601 milhões de euros nos últimos 12 meses, "com destaque para a aposta na expansão orgânica dos negócios, nomeadamente no retalho nos diversos mercados em que a Sonae está presente, bem como em movimentos importantes do portefólio internacional".