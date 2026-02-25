Lucros da Sonangol caíram 11% em 2025 para 750 milhões de dólares

O presidente do conselho de administração da Sonangol, Gaspar Martins, apresentou hoje, em Luanda, os resultados preliminares da petrolífera relativos a 2025, numa conferência de imprensa que assinala os 50 anos da empresa.

Segundo Gaspar Martins, a petrolífera angolana alcançou um volume de negócios de 9,1 mil milhões de dólares, menos 13% em relação ao ano anterior, e um resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) de mais de 2,5 mil milhões de dólares, mas abaixo dos 3,45 mil milhões de dólares registados em 2024.

O preço médio das ramas angolanas fixou-se em 69,09 dólares por barril, uma descida de 14% face a 2024, segundo os dados hoje apresentados.

A Sonangol comercializou 5,3 milhões de toneladas métricas e produziu 217 mil barris de petróleo equivalente por dia, correspondentes aos direitos líquidos.

A empresa opera em 41 concessões, das quais é operadora em 11 blocos, e tem uma produção operada de 22 mil barris de petróleo por dia.

A China foi o principal destino das ramas angolanas, absorvendo 69% das exportações, seguida da Índia, com 10%, enquanto Canadá, Espanha e Países Baixos representaram 3% cada.