Lucros da Sony crescem 23,3% de maio a junho para os 1,5 mil milhões de euros
Os lucros líquidos da Sony aumentaram 23,3% entre abril e junho, seu primeiro trimestre fiscal, com ganhos de 259.027 milhões de ienes (1,5 mil milhões de euros), informou hoje a multinacional de tecnologia e entretenimento.
A Sony registou um lucro operacional de 339.955 milhões de ienes (1,975 mil milhões de euros) nos três meses em causa, um aumento de 36,5% em relação ao ano anterior, de acordo com o relatório financeiro hoje divulgado, no qual a empresa melhorou as previsões para o exercício, depois de reavaliar o impacto da guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos.
O documento não inclui o ramo de serviços financeiros do grupo, cuja cisão está prevista para outubro.
A faturação por vendas do conglomerado aumentou 2,25%, para 2,62 biliões de ienes (15,235 mil milhões de euros), impulsionada pelo bom desempenho dos seus segmentos de videojogos e sensores de imagem.