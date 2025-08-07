Lucros da Sony crescem 23,3% de maio a junho para os 1,5 mil milhões de euros

A Sony registou um lucro operacional de 339.955 milhões de ienes (1,975 mil milhões de euros) nos três meses em causa, um aumento de 36,5% em relação ao ano anterior, de acordo com o relatório financeiro hoje divulgado, no qual a empresa melhorou as previsões para o exercício, depois de reavaliar o impacto da guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos.

O documento não inclui o ramo de serviços financeiros do grupo, cuja cisão está prevista para outubro.

A faturação por vendas do conglomerado aumentou 2,25%, para 2,62 biliões de ienes (15,235 mil milhões de euros), impulsionada pelo bom desempenho dos seus segmentos de videojogos e sensores de imagem.