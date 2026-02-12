Lucros da tecnológica chinesa Lenovo caem 21% no terceiro trimestre

Segundo os resultados enviados hoje à Bolsa de Valores de Hong Kong -- onde está cotada --, a Lenovo faturou, entre outubro e dezembro, 22.204 milhões de dólares (18.717 milhões de euros), um aumento de 18% em termos homólogos.

A empresa atribuiu este crescimento ao forte desempenho da área de produtos relacionados com inteligência artificial (IA), cujas receitas aumentaram 72% e já representam 32% do volume total de negócios.

Apesar do aumento das receitas, o lucro líquido caiu 21% face ao trimestre homólogo, fixando-se nos referidos 546 milhões de dólares. No entanto, segundo a empresa, se forem excluídos efeitos extraordinários, o resultado ajustado traduz-se num crescimento de 36%.

Nos primeiros três trimestres do atual exercício fiscal, os rendimentos da Lenovo aumentaram 18% e os lucros subiram 7%, de acordo com os dados apresentados.

Para os próximos trimestres, a empresa sediada em Pequim afirma estar confiante na capacidade para "ultrapassar a volatilidade do mercado", apoiando-se na "experiência profunda e agilidade operacional", mantendo a aposta numa estratégia de "IA híbrida".

Após a divulgação dos resultados, durante o intervalo da sessão bolsista, as ações da Lenovo recuavam 4,56% por volta das 14:30 locais (06:30, em Lisboa), acumulando uma perda de quase 30% nos últimos 12 meses.