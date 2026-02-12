Lucros da tecnológica chinesa Lenovo caem 21% no terceiro trimestre
A chinesa Lenovo, maior fabricante mundial de computadores pessoais, registou um lucro líquido atribuído de 546 milhões de dólares (cerca de 460 milhões de euros) no terceiro trimestre fiscal, uma queda de 21% face ao período homólogo.
Segundo os resultados enviados hoje à Bolsa de Valores de Hong Kong -- onde está cotada --, a Lenovo faturou, entre outubro e dezembro, 22.204 milhões de dólares (18.717 milhões de euros), um aumento de 18% em termos homólogos.
A empresa atribuiu este crescimento ao forte desempenho da área de produtos relacionados com inteligência artificial (IA), cujas receitas aumentaram 72% e já representam 32% do volume total de negócios.
Apesar do aumento das receitas, o lucro líquido caiu 21% face ao trimestre homólogo, fixando-se nos referidos 546 milhões de dólares. No entanto, segundo a empresa, se forem excluídos efeitos extraordinários, o resultado ajustado traduz-se num crescimento de 36%.
Nos primeiros três trimestres do atual exercício fiscal, os rendimentos da Lenovo aumentaram 18% e os lucros subiram 7%, de acordo com os dados apresentados.
Para os próximos trimestres, a empresa sediada em Pequim afirma estar confiante na capacidade para "ultrapassar a volatilidade do mercado", apoiando-se na "experiência profunda e agilidade operacional", mantendo a aposta numa estratégia de "IA híbrida".
Após a divulgação dos resultados, durante o intervalo da sessão bolsista, as ações da Lenovo recuavam 4,56% por volta das 14:30 locais (06:30, em Lisboa), acumulando uma perda de quase 30% nos últimos 12 meses.