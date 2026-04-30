Lucros da Teixeira Duarte quase duplicam em 2025 para 50 ME

A construtora obteve, no ano passado, rendimentos operacionais de 736,6 milhões de euros, uma queda de 12,7% em termos homólogos, indicou.

"Portugal registou uma diminuição de 5% face ao período homólogo, penalizado pelo setor da imobiliária com redução de 80,9%", destacou, apontando que "não se conseguiu compensar com os bons desempenhos dos setores da construção, das concessões e serviços e da hotelaria".

Já os mercados externos registaram uma quebra de 11,8% das vendas e prestações de serviços, "penalizados essencialmente pela redução verificada no Brasil".

"Neste contexto, os mercados externos que representavam 58,3% das vendas e prestações de serviços do grupo em 2024 passaram a representar 56,5% em 2025", adiantou a empresa.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de cerca de 100 milhões de euros registou uma queda de 5,3%, disse ainda a empresa.

A dívida financeira líquida do grupo fixou-se em 496,2 milhões de euros em 31 de dezembro de 2025, uma diminuição de 146,7 milhões de euros face ao período homólogo.

A empresa lembrou que "decorrente do acordo de refinanciamento assinado em 27 de março de 2025 com bancos, e tendo presente que determinadas tranches dos financiamentos foram contratadas com condições favoráveis comparativamente às de mercado, o grupo procedeu à determinação do justo valor dos respetivos parciais financiamentos", o que originou uma redução da dívida financeira líquida de 54,8 milhões de euros.

A Teixeira Duarte divulgou o relatório no âmbito da convocatória para a assembleia-geral do grupo, marcada para 26 de maio.

A empresa fechou hoje a sessão na bolsa de Lisboa a subir 0,45% para 0,45 euros.