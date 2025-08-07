Lucros da Toyota caem 37% entre abril e junho devido às tarifas dos EUA

As taxas aplicadas desde abril pela Administração norte-americana de Donald Trump reduziram significativamente os lucros líquidos da líder mundial do setor automóvel, que caíram para 841,345 mil milhões de ienes (4,895 mil milhões de euros), bem como o seu lucro operacional, que diminuiu 11%, para 1,16 biliões de ienes (6,749 mil milhões de euros), de acordo com os resultados apresentados hoje.

A faturação por vendas da gigante japonesa, por outro lado, cresceu 3,5%, para 12,25 biliões de ienes (71,271 mil milhões de euros).

A Toyota comercializou um total de 2,41 milhões de unidades de veículos em todo o mundo entre abril e junho, o que representa um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, e registou aumentos em quase todos os seus mercados, incluindo a América do Norte.

A queda nos lucros é atribuída principalmente "ao impacto das tarifas dos Estados Unidos e outros fatores", explicou a Toyota em comunicado, onde também indicou que essas circunstâncias levaram a rever em baixo a sua estimativa de resultados para o exercício em curso, que terminará em março de 2026.

A empresa sediada em Aichi (centro do Japão) prevê que o lucro líquido caia 44% ao longo do exercício, para 2,66 biliões de ienes (15,476 mil milhões de euros), devido ao impacto continuado das tarifas.

As estimativas da gigante automóvel apontam também para uma descida do lucro operacional de 33%, para 3,2 biliões de ienes (18,618 mil milhões de euros), e para um aumento de 1% da faturação por vendas, para 48,5 biliões de ienes (282,174 mil milhões de euros).

Os cálculos da Toyota incluem um impacto negativo das tarifas de Trump de 1,4 biliões de ienes (8,145 mil milhões de euros) para todo o ano fiscal.

Embora os resultados do primeiro trimestre incluíssem as tarifas adicionais de 25% aplicadas pelos Estados Unidos às importações japonesas de veículos desde abril passado, as estimativas para todo o exercício baseiam-se no pressuposto de que, a partir de agosto, Washington reduzirá essa taxa suplementar em 12,5%, para os 15%, explicou a empresa.

"Apesar de todos os desafios externos, continuaremos a realizar investimentos amplos e melhorias destinadas a aumentar as vendas de veículos, reduzir custos e ampliar os lucros na cadeia de valor, minimizando assim os impactos negativos", afirmou a Toyota.

Os resultados trimestrais da Toyota foram divulgados no mesmo dia em que entraram em vigor as novas tarifas gerais de 15% dos Estados Unidos aplicadas a todas as importações japonesas, que também afetarão o setor automóvel, embora Tóquio considere que a data exata de aplicação desta nova taxa não está clara.

Desde abril passado, os fabricantes japoneses de automóveis enfrentam tarifas totais de 27,5% nas suas vendas para os Estados Unidos, que para muitos deles, incluindo a Toyota, representam o seu principal mercado.