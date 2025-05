Lucros da Vista Alegre descem 29% no 1º trimestre para 1 milhões de euros

"O resultado líquido baixa face ao período homólogo, nomeadamente pelo incremento de amortizações devido aos investimentos que têm vindo a ser realizados e pelo aumento dos custos energéticos", explicou a empresa.

Por outro lado, o volume de negócios consolidado no primeiro trimestre de 2025 foi de 36,3 milhões de euros, um crescimento de 18% face ao período homólogo.

"Nos primeiros três meses de 2025, os produtos da marca Vista Alegre e Bordallo Pinheiro mantêm a sua trajetória de crescimento no retalho (físico e online) a nível nacional e internacional resultando num crescimento de 7,7% face ao mesmo período do ano 2024", adiantou a empresa.

De acordo com a Vista Alegre, o mercado externo representa 78,3% do volume de negócios, com 28,4 milhões de euros de vendas, destacando "o crescimento de 129% e 99% nas vendas dos Países Baixos e Itália, respetivamente".

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) do grupo, no primeiro trimestre de 2025, "atingiu os 6,6 milhões de euros, um crescimento de 0,9% face ao exercício anterior", adiantou.

"O aumento dos custos de energia, em cerca de 27%, face ao período homólogo afetou negativamente a margem EBITDA em 3 pontos percentuais", referiu, indicando que o investimento que o grupo está a realizar na descarbonização "vai permitir maior eficiência energética do processo produtivo, no sentido de reduzir os custos da energia a curto prazo".

O investimento acumulado no primeiro trimestre foi de 3,5 milhões de euros, sobretudo para projetos de descarbonização.