Lucros do Banco BPI caem 13% para 512 milhões de euros em 2025

Apenas na atividade em Portugal, os lucros reduziram-se 4% para 489 milhões de euros, uma queda justificada com as menores receitas com juros.

Sobre os resultados consolidados, o banco atribui a diminuição de 13% sobretudo aos resultados das participações em Angola (BFA) e Moçambique (BCI).

Em 2025, o BPI viu a sua margem financeira - a diferença entre os juros cobrados nos créditos e a remuneração dos depósitos - recuar 10%, para 879,4 milhões de euros.

Por sua vez, as comissões também recuaram, na ordem dos 6%, para 307 milhões de euros.

Os custos de estrutura totais caíram 8% para 509 milhões de euros, tendo os custos com pessoal subido 4,9% para 259 milhões de euros.