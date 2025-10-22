Lucros do banco britânico Barclays sobem 14,4% até setembro para 5.735 ME

O volume de negócios do Barclays atingiu, nos primeiros nove meses do ano, um total de 22.063 milhões de libras (25.409 mil milhões de euros), 11,3% acima das receitas do ano anterior.

Entre julho e setembro, a instituição britânica registou uma queda de 6,8% no lucro líquido atribuído, para 1.457 milhões de libras (1.678 milhões de euros), enquanto as receitas atingiram um total de 7.167 mil milhões de libras (8.254 milhões de euros), um aumento de 9,5%.

No final do terceiro trimestre, o rácio de capital básico de máxima qualidade (CET1) situou-se em 14,1%, contra 13,6% no final de 2024.

Por outro lado, o Barclays decidiu antecipar parte dos planos de distribuição do exercício fiscal de 2025, com o anúncio de uma recompra de ações no valor de 500 milhões de libras (575 milhões de euros) e um plano para realizar anúncios trimestrais de recompra de ações, mantendo a meta de devolver aos acionistas pelo menos 10 mil milhões de libras (11,517 mil milhões de euros) entre 2024 e 2026.

"Continuo satisfeito com o bom ritmo do desempenho financeiro do Barclays nos últimos sete trimestres", declarou o presidente executivo do Barclays, Coimbatore Sundararajan Venkatakrishnan, destacando que a instituição alcançou um RoTE de 10,6% no terceiro trimestre e de 12,3% no acumulado do ano, acima da previsão para o exercício de mais de 11%, reafirmando a meta para 2026 de mais de 12%.