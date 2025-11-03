Lucros do Banco Montepio caem 10,1% até setembro para 86,4 ME

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Banco Montepio detalhou que até setembro a margem financeira baixou 15,8% em termos homólogos, para 249,3 milhões de euros.

Já as comissões subiram 2,9%, para 98,3 milhões de euros, uma subida que o banco atribuiu ao aumento da atividade, "uma vez que não se registaram aumentos materiais nas comissões praticadas".

Por sua vez, os custos operacionais avançaram 6,4%, para 215,4 milhões de euros, com os custos com pessoal a crescerem 3,0% para 120,2 milhões de euros.

Em termos de balanço, a carteira de crédito a clientes era, em setembro deste ano, 12.517,7 milhões de euros, mais 6,6% do que no ano passado, enquanto os depósitos subiram 8,0% para 15.724,7 milhões de euros.

O custo do risco de crédito estabilizou-se em 0,1% e o rácio de NPE (exposições não produtivas) "melhorou de 2,6% para 2,1%".