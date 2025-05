Lucros do Bank Millenium subiram 40% para 42,8 milhões de euros no 1.º trimestre

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Banco Comercial Português informa que os resultados do Bank Millenium nos primeiros três meses do ano se mantiveram condicionados pelas carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços, em particular com as provisões para riscos legais, e pelos custos com a contribuição sobre o setor bancário ("banking tax").

Segundo a nota, as provisões para o risco legal dos créditos denominados em francos suíços totalizaram, nos primeiros três meses do ano, 445 milhões de zlótis antes de impostos (106,2 milhões de euros, incluindo 8,1 milhões de euros relacionadas com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços do Euro Bank).

Já os custos com a contribuição sobre o setor bancário ("banking tax"), ascenderam a 99 milhões de zlótis (23,6 milhões de euros) no primeiro trimestre.

O resultado líquido "ajustado de itens específicos (relacionados maioritariamente com encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços)" aumentou 7% em moeda local, de 668 milhões de zlótis (154,6 milhões de euros) para 718 milhões de zlótis (171,4 milhões de euros).

Quanto aos proveitos e custos operacionais, a margem financeira do Bank Millenium aumentou 5% em termos homólogos, fixando-se em 4,23%.

As comissões líquidas baixaram 9% em termos homólogos e os custos operacionais aumentaram 12% em termos homólogos. Excluindo as contribuições regulatórias, os custos operacionais aumentaram 7% em termos homólogos.

O produto bancário comercial cresceu 3% em termos homólogos e o resultado operacional subiu 15%.

Em termos de qualidade dos ativos, o rácio de crédito malparado (Stage 3) fixou-se em 4,5%, em comparação com 4,6% no primeiro trimestre de 2024.

O custo do risco de crédito situou-se em 45 p.b. no primeiro trimestre do ano, o que compara com 63 p.b. no período homólogo.

Na liquidez, o rácio empréstimos/depósitos situou-se em 62,4%.

O rácio de capital CET1 (igual ao T1) situou-se em março deste ano em 15,2%, contra 14,9% em março 2024. O rácio de capital total era de 17,3% em março deste ano.

A entidade bancária refere que os rácios de capital estão acima dos requisitos regulamentares (7,25% e 10,75%, respetivamente).

O banco polaco registou mais de 3,1 milhões de clientes ativos, um aumento de 139 mil em termos homólogos.

Os recursos de particulares aumentaram 14% e, nos clientes empresariais, o crédito a empresas subiu 4% face ao mesmo período do ano passado.

O negócio de leasing subiu 3% face aos primeiros três meses de 2024.