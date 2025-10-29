Lucros do BCP aumentam 8,7% para 775,9 milhões de euros até setembro

A margem financeira (diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) subiu 2,6% para 2.166,6 milhões de euros e as comissões (líquidas) cresceram 4% para 628,8 milhões de euros.

Apenas na operação em Portugal, os lucros aumentaram 8% para 654,5 milhões de euros.