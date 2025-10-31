Lucros do BPI caem 12% para 389 milhões até setembro

Apenas em Portugal, a atividade caiu 5% em termos homólogos, para 362 milhões de euros.

Nos primeiros nove meses, a margem financeira, que diz respeito à diferença entre os juros pagos nos depósitos e os juros cobrados no crédito, recuou 11%, para 657 milhões de euros.

Em conferência de imprensa em Lisboa, o presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, destacou o impacto da descida das taxas de juro na margem financeira, tendo assinalado que foi superior ao aumento do volume de crédito contratado.

Na apresentação, o banco assinalou que a descida da margem financeira decorreu ainda de operações de `repricing` dos créditos com indexantes inferiores ao mesmo período do ano passado.

Nesse sentido, a taxa média dos créditos era, no terceiro trimestre, de 3,4% e a dos depósitos de 0,7%, contra 4,5% e 1,1%, respetivamente, no mesmo período do ano passado.

O produto bancário no total recuou 9%, para 914 milhões de euros, tendo as comissões líquidas recuado 7%, afetada pelo efeito de base, uma vez que, no ano passado, contou com um efeito único de 16 milhões de euros.

Já a carteira de crédito, em termos brutos, aumentou 8% em termos homólogos, impulsionado pela subida de 12% no crédito à habitação, que atingiu os 16.693 milhões de euros.

No final de agosto, a quota de mercado no crédito à habitação representava 13,1%, tendo tido uma quota de 15,4% na contratação entre janeiro e agosto.

Por sua vez, os depósitos dos clientes subiram 9% no espaço de um ano para 32.056 milhões de euros.

Os custos de estrutura aumentaram 2%, para 383 milhões de euros.

"Mantivemos os custos a níveis muito controlados, muito perto da inflação, e temos um custo de risco em níveis historicamente baixos", disse João Pedro Oliveira e Costa.

Segundo o presidente do BPI, esta gestão dos custos permitiu que a quebra do lucro fosse inferior à da margem financeira.