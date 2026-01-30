Lucros do CaixaBank crescem 1,8% em 2025 para 5.891 milhões de euros

O CaixaBank conseguiu aumentar os lucros "apesar da queda das taxas de juro", realçou hoje o presidente executivo (CEO) do grupo, Gonzalo Gortázar, num comunicado.

Na mesma nota, o banco destacou que a queda das taxas de juro, que marcaram a atividade no ano passado, "foi compensada parcialmente, entre outros motivos, por uma maior atividade comercial (maiores volumes de crédito e de recursos)".

Segundo os resultados hoje divulgados, o volume de negócios do CaixaBank ascendeu a 1,1 biliões de euros no fecho de 2025, mais 6,9% comparando com um ano antes, "fruto tanto de uma evolução do crédito como dos recursos de clientes".

A carteira de "crédito saudável" cresceu 7% no ano passado, para 376.182 milhões de euros, com o banco a destacar "a boa evolução" da concessão de empréstimos tanto a empresas (mais 7,6%) como a famílias, para compra de casa (mais 6,5%) e para consumo (mais 12,5%).

Em paralelo, a morosidade (incumprimentos dos clientes no pagamento das prestações dos empréstimos) "encontra-se em níveis mínimos", nos 2,1%, cinco décimas abaixo de 2024, realçou o banco.

Os recursos dos clientes cresceram 6,8% em 2025, para 731.936 milhões de euros.

O CaixaBank fechou 2025 com mais de 664.000 milhões de ativos e 20,7 milhões de clientes em Espanha e Portugal. Só em Espanha, o principal mercado, conseguiu mais 390.000 clientes no ano passado.

A margem de juros (diferença entre juros cobrados e pagos pelo CaixaBank) alcançou 10.671 milhões de euros no ano passado e caiu 3,9%, embora na segunda metade do ano tenha "mostrado uma tendência positiva", segundo o comunicado divulgado hoje.

Quanto à margem bruta (que engloba todas as receitas) do CaixabBank, fechou o ano passado em 16.270 milhões de euros, um aumento de 2,5% comparando com o final de 2024.

No mesmo comunicado divulgado hoje, o CEO do CaixaBank considera que o grupo teve "um grande ano em 2025", apesar do impacto da descida das taxas de juro e do "contexto exigente", e superou mesmo os objetivos que o banco tinha definido no início do exercício.

"Como consequência, revimos em alta os objetivos de crescimento e rentabilidade que tínhamos fixado no nosso Plano Estratégico", acrescentou.

O grupo apresentou em novembro de 2024 um plano estratégico para o período 2025-2027 segundo o qual esperava "acelerar o crescimento", com taxas anuais de aumento no volume de negócio em redor aos 4% até 2027, com expansão na generalidade de todos os segmentos de atividade.

Segundo o Plano Estratégico 2025-2027 do CaixaBank, o BPI deverá crescer também 4% anualmente neste período tanto em concessão de crédito como em recursos de clientes, depois de crescimentos de 3% do volume de negócios entre 2016 e 2024.