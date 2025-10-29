Lucros do Deutsche Bank soebm 86% até setembro para 4.824 ME

Os resultados foram hoje divulgados pelo maior banco comercial privado da Alemanha e apontam para um recorde de 7.704 milhões de euros em lucro antes de impostos, uma subida de 64%.

As receitas subiram 7% para 24.370 milhões de euros, em parte devido aos crescimentos nos segmentos da banca de investimento (11%) e de gestão de ativos (13%).

Os custos não relacionados com juros desceram 8%, para 15.355 milhões de euros.

"Estamos a caminho dos nossos objetivos financeiros para 2025 e, com o aumento do dividendo para os acionistas a subir 50% em cada um dos últimos anos, estamos em linha para entregar mais de 8.000 milhões de euros aos acionistas entre 2022 e 2026", refere o presidente executivo do banco, Christian Sewing, ciado no comunicado.

O rácio de fundos próprios principais de nível 1 (CET1) subiu 0,3 pontos percentuais face ao último trimestre, terminando setembro em 14,5%.

Por sua vez, o rácio de alavancagem recuou 0,1 pontos percentuais em cadeia, para 4,6%.