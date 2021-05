Lucros do Grupo Parpública caíram 42% para 80 milhões de euros em 2020

Na mensagem do presidente da empresa, incluída no relatório e contas, Jaime Serrão Andrez considera que no ano passado "todos os segmentos, `holding` e atividade operativas, apresentaram resultados positivos, o que evidencia a resiliência da atuação mesmo num contexto difícil" devido à crise pandémica.

Em 2020, o investimento global do grupo foi de 145,6 milhões de euros, considerando a Parpública que a redução de cerca de 10% face a 2019 não é significativa tendo em conta "as fortes restrições à atividade económica".

Já o passivo do grupo reduziu-se em 722 milhões de euros em 2020, com destaque para a redução da dívida financeira no valor de 708 milhões de euros.

Apenas quanto à `holding` Parpública SGPS, nas suas contas individuais, registou lucros de 20 milhões de euros o ano passado, menos três milhões de euros face a 2019.

Ainda sobre a `holding`, o comunicado de imprensa também hoje divulgado vinca a "continuação da trajetória de redução do endividamento, que se fixou em 862 milhões de euros no final de 2020, menos 43% face a 2019", e o reforço dos níveis de solvabilidade e de autonomia financeira, referindo que, no ano passado, 82% dos ativos eram financiados por capitais próprios (face a 74% em 2019).

O prazo médio de pagamento a fornecedores foi de 16 dias, o que considera a Parpública ser "um prazo de referência quando comparado com as práticas ao nível nacional".

O Grupo Parpública é composto por 44 empresas, incluindo a `holding`, com mais de 4.000 trabalhadores.

No universo da Parpública estão, por exemplo, Águas de Portugal, Imprensa Nacional Casa da Moeda INCM), Simab (grupo de mercados abastecedores), Companhia das Lezírias (exploração agrícola) ou Baía do Tejo e Estamo (promoção imobiliária).

Detém ainda a companhia aérea TAP, 44,89% do capital da distribuidora de papel Inapa e é acionista da petrolífera Galp (segundo maior acionista, a seguir à Amorim Energia, com mais de 7% do capital).