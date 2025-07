Lucros do grupo Volkswagen caem 36,6% no 1.º semestre para 4.005 ME

A Volkswagen (VW) atribui estes resultados aos custos de reestruturação e aos investimentos para cumprir as metas regulamentares relativas a CO2 na Europa.

A política protecionista de tarifas do Presidente dos EUA, Donald Trump, afetou os resultados do grupo Volkswagen, sendo que até o momento as tarifas sobre automóveis nos EUA custaram à Volkswagen cerca de 1.300 milhões de euros.

O grupo automóvel ao qual pertencem as marcas VW, Audi, Porsche, Seat e Cupra reviu hoje em baixa as suas previsões de rentabilidade e faturação para este ano, atribuindo responsabilidade aos maus resultados da Porsche e da Audi.

A faturação da Volkswagen manteve-se no primeiro semestre, fixando-se nos 158.364 milhões de euros (menos 0,3% em relação ao ano anterior).

"O grupo Volkswagen manteve a sua posição num ambiente extremamente desafiador", considerou o presidente executivo (CEO) do grupo, Oliver Blume, ao apresentar o balanço do primeiro semestre.

O grupo Volkswagen mantém uma sólida posição de liquidez com 28.387 milhões de euros no final de junho.

"Os nossos números de vendas mantêm-se estáveis num mercado global competitivo, na Europa, ampliamos a nossa posição de liderança na mobilidade elétrica, com uma quota de mercado de 28%, e as carteiras de encomendas continuam bem completas", acrescentou Blume.

O grupo entregou aos clientes no primeiro semestre 4,405 milhões de unidades, 1,3% mais do que no ano anterior.

E carteira de encomendas na Europa cresceu 19% no primeiro semestre e disparou 62% no caso dos veículos elétricos.

Porém, o resultado operacional piorou entre janeiro e junho para 6.707 milhões de euros, 32,8% inferior ao do ano anterior, pelo que a rentabilidade operacional sobre as vendas baixou para 4,2 % (6,3 % no primeiro semestre de 2024).

O grupo também teve custos elevados de reestruturação, sendo que a marca VW vai cortar 35.000 postos de trabalho, a Audi 7.500 e a Porsche 1.900 na Alemanha.

A marca Volkswagen melhorou o resultado operacional no primeiro semestre para 1.103 milhões de euros (+20,3 % em relação ao ano anterior), mas a Seat e a Cupra reduziram-no para 38 milhões de euros (-90,6 %).

A Audi, a Lamborghini, a Bentley e a Ducati reduziram o seu lucro operacional para 1.087 milhões de euros, uma queda de 45%. Já a Porsche teve uma queda mais acentuada na ordem dos 71,3% para 832 milhões de euros.

A Traton, que agrupa os veículos comerciais do grupo das marcas MAN, Scania, International e VW Truck & Bus, também baixou o lucro operacional para 1.245 milhões de euros (-39,3 %) devido ao facto de as tarifas dos EUA reduzirem o transporte de mercadorias no país e, consequentemente, as novas encomendas de camiões.

A sua subsidiária de `software` Cariad sofreu no primeiro semestre uma perda de 1.172 milhões de euros (perda de 1.182 milhões de euros um ano antes).