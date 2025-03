Lucros do Haitong Bank descem 70% para 5 milhões de euros em 2024

No comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), divulgado na sexta-feira à noite, o banco justificou o resultado líquido por a atividade ter sido "afetada pela debilidade dos mercados `cross-border` chineses e pela instabilidade no Brasil".

Ainda assim, considerou que conseguiu manter "um desempenho positivo neste contexto adverso graças ao negócio desenvolvido pelas suas operações locais", tendo os principais contributos sido dados pelas "atividades de crédito, renda fixa, mercados de dívida e tesouraria".

No ano passado, o produto bancário desceu 13% para 66 milhões de euros, enquanto os custos caíram 3,3% para 58 milhões de euros e as imparidades e provisões constituídas reduziram-se 82% para 2,0 milhões de euros.

O Haitong Bank tinha 331 trabalhadores no fim de 2024, menos 25 do que em 2023.

A carteira de crédito (bruto) subiu de 696 milhões em 2023 para 724 milhões de euros em 2024.

Aquando do regaste do Banco Espírito Santo (BES), em agosto de 2014, o BES Investimento foi integrado no Novo Banco, tendo sido vendido em setembro de 2015 ao grupo chinês Haitong por 379 milhões de euros e denominado Haitong Bank.

O presidente executivo do Haitong Bank é atualmente Wu Min.

Sediado em Portugal, o banco de investimento está presente em Espanha, Polónia, Reino Unido, Macau, Brasil e França.