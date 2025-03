Lucros do Montepio Associação Mutualista crescem 87,5% para 210 ME em 2024

Segundo a nota, que dá conta da aprovação do Relatório e Contas de 2024 pela Assembleia de Representantes do Montepio Geral - Associação Mutualista (MGAM), este resultado foi suportado pelo "aumento expressivo da atividade associativa, alicerçada no acréscimo de 5.382 associados no ano de 2024, para 610.181".

"A margem associativa fixou-se em 154,9 milhões de euros, beneficiando do aumento das receitas associativas em 7,2%, para os 931,7 milhões de euros", lê-se.

Além disso, contribuíram também para esta evolução as empresas do Grupo Montepio que, "ao apresentarem resultados positivos significativos pelo quarto ano consecutivo, voltaram a incrementar o seu valor de mercado e a distribuir dividendos, contribuindo, dessa forma, para o acréscimo dos resultados do MGAM".

Com este desempenho, a mutualista indica que foi possível um reforço dos capitais próprios, que se fixaram em 703 milhões de euros, acima dos 488,3 milhões de euros verificados em 2023, bem como uma melhoria dos indicadores de liquidez e de cobertura de responsabilidades.