Lucros do Novo Banco dos Açores caíram 14,8% para 4,6 ME no 1º semestre

Segundo a instituição financeira, este valor está "acima das metas definidas para o referido período, ainda que negativamente influenciado pelo atual contexto de descida de taxas de juro".

O banco indicou que, ao nível do desempenho comercial, registou um produto bancário comercial de 10,8 milhões de euros, menos 6,5% do que em junho de 2024, influenciado por um ambiente de descida de taxas de juro, em que a margem financeira registou uma diminuição, passando de 2,8%, no primeiro semestre do ano passado, para 2,5% em junho deste ano.

No primeiro semestre de 2025, o resultado do serviço a clientes do banco ascendeu a 2,5 milhões de euros, um aumento de 2,8%, face ao verificado no período homólogo.

"Este resultado foi sustentado, essencialmente, pelo crescimento da atividade, mas também pela dinâmica na execução de iniciativas para aumentar as receitas", destacou.

No primeiro semestre, o crédito a clientes (líquido) ascendeu a 376,1 milhões de euros, o que "representa um aumento de 18,2 milhões de euros, face ao verificado no período homólogo, revelando boa capacidade de fazer face às amortizações da carteira e, ainda assim, crescer em termos líquidos" assegurou.

Já no que diz respeito ao crédito vencido, "o mesmo sofreu uma redução significativa, na ordem do 64,7%, contabilizando-se apenas 1,8 milhões de euros no primeiro semestre do ano, o que se traduz numa baixa taxa de crédito vencido de 0,5%".

Por outro lado, o montante global dos depósitos de clientes era de 507,3 milhões de euros, um crescimento de 5,4% em termos homólogos, indicou.

De acordo com o banco, no âmbito da sua estratégia, "foi dada continuidade ao projeto de renovação da rede física dos balcões, com a reinauguração do balcão de Rabo de Peixe", sendo que, com esta reinauguração, o Novo Banco dos Açores "atingiu a marca de cerca de 83% de renovação da sua rede de balcões".