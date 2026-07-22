Lucros do Santander sobem 31,3% no primeiro semestre para 8.973 milhões de euros

Estes resultados incluem um impacto extraordinário gerado pela conclusão da venda, em janeiro, do Santander Bank Plska, a filial polaca do banco, uma operação que se traduziu numa mais valia de 1.895 milhões de euros.

Sem o impacto desta operação, assim como de 250 milhões de euros associados a "custos de reestruturação" no Reino Unido, os lucros ordinários (comparáveis) do Santander no primeiro semestre do ano ascenderam a um recorde de 7.328 milhões de euros, mais 14,9% do que em 2025.

Só no segundo trimestre (abril a julho), o grupo Santander teve lucros de 3.518 milhões de euros, segundo os resultados que o banco comunicou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

As receitas do grupo cresceram 6% no primeiro semestre comparando com os mesmos meses de 2025, para 30.847 milhões de euros, com destaque para as margens de juros (diferença entre juros pagos e cobrados pelo banco), que alcançaram 22.711 milhões de euros (mais 9%). Em paralelo, os custos diminuíram 2% até junho.

"Estamos convencidos de que a nossa estratégia continuará a impulsionar um crescimento rentável e uma criação de valor sustentável e reiteramos todos os nossos objetivos para 2026 e a médio prazo", disse a presidente do Santander, Ana Botín, citada num comunicado do banco.

O Santander, um dos maiores bancos do mundo, está presente em vários países da Europa e da América, incluindo Portugal.

No ano passado, teve lucros recorde de 14.101 milhões de euros, mais 12% face a 2024.