Lucros do Santander Totta baixam 6,4% até setembro para 728,2 ME

A redução do lucro consolidado foi, no entanto, inferior em termos percentuais à redução da margem financeira - a diferença entre os juros pagos nos depósitos e os juros recebidos nos créditos -, que recuou 17,3% para 1.029,5 milhões de euros.

Segundo o banco, esta queda continua "a refletir o ciclo de descida das taxas de juro implementado pelo BCE [Banco Central Europeu], e que se traduziu na descida da taxa de depósito em 150 pontos base, para 2,0%, por sua vez transmitida à carteira de crédito", maioritariamente indexada à taxa variável.

Nos primeiros nove meses, as comissões aumentaram 5,9% para 365,2 milhões de euros, uma subida atribuída ao crescimento da base de clientes.

Já os custos operacionais recuaram 0,4% para 388,4 milhões de euros, fruto do aumento da oferta através dos canais digitais e da simplificação de processos.

A carteira de crédito cresceu 7,3% junto de particulares e 10,7% junto de empresas e instituições para, respetivamente, 26.976 milhões de euros e 25.187 milhões de euros.

Junto dos particulares, o crédito à habitação aumentou 7,4% para 24.698 milhões de euros e para o consumo 9,3% para 2.064 milhões de euros.

Por sua vez, os depósitos aumentaram 5,6% em termos homólogos, atingindo 39.055 milhões de euros.

O Santander Totta é detido pelo grupo bancário espanhol Santander, que hoje divulgou lucros de 10.337 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 11% do que no mesmo período de 2024.

O Santander Totta divulgou hoje os resultados através de comunicado, sem fazer conferência de imprensa.