Lucros do Santander Totta caem 13,9% para 434ME até junho
O banco Santander Totta teve lucros de 434 milhões de euros no primeiro semestre, menos 13,9% do que nos primeiros seis meses de 2025, divulgou hoje o banco.
Segundo o Santander Totta, os efeitos não recorrentes foram negativos em 18,8 milhões de euros até junho (face a 27,6 milhões de euros positivos de período homólogo).
Assim, o resultado líquido recorrente (sem esses efeitos) foi de 452,8 milhões de euros, menos 4,9% em termos homólogos.
Ainda entre janeiro e junho, a margem financeira (a diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) caiu 2,6% para 677,6 milhões de euros.
Estes resultados estão hoje a ser apresentados pela nova presidente executiva do banco, Isabel Guerreiro, em Lisboa. A gestora disse estar "orgulhosa" dos resultados e destacou que o banco "está a crescer".