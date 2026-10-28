Lucros do Santander Totta recuam 8,8% até setembro para 663,8 milhões

A redução do lucro consolidado foi sobretudo impactada pelo efeito de 29,9 milhões de euros em encargos com a transformação da rede de agências e reformas antecipadas. Sem os efeitos não-recorrentes o resultado líquido recorrente do banco desceu 1,0%, para 693,7 milhões de euros.

No ano passado, esta rubrica tinha sido positiva em 27,6 milhões de euros devido ao reembolso do Adicional de Solidariedade.

Nos primeiros nove meses do ano, a margem financeira - a diferença entre os juros pagos nos depósitos e os juros recebidos nos créditos - recuou 1,3% para 1.015,7 milhões de euros, com o efeito positivo do crescimento da carteira de crédito a ser ainda compensado pelo `repricing` do crédito.

O banco liderado por Isabel Guerreiro registou que só no terceiro trimestre é que o reajustamento dos créditos começou "a refletir o novo contexto de taxas de juro".

Nos primeiros nove meses do ano, as comissões aumentaram 4,8% em termos homólogos para 382,9 milhões de euros "em resultado do crescimento e vinculação da base de clientes, assim como da sua transacionalidade".

Já os custos operacionais ajustados dos encargos com reformas antecipadas recuaram 0,7% em termos homólogos, para 385,7 milhões de euros.

A carteira de crédito cresceu 6,5% junto de particulares e 10,3% junto de empresas e instituições para, respetivamente, 28.736 milhões de euros e 27.773 milhões de euros.

Junto dos particulares, o crédito à habitação aumentou 6,7% para 26.363 milhões de euros e para o consumo 6,1% para 2.190 milhões de euros.

Por sua vez, os depósitos aumentaram 6,3% em termos homólogos, atingindo 41.529 milhões de euros.

O Santander Totta é detido pelo grupo bancário espanhol Santander, que hoje divulgou lucros de 12.405 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 20% do que no período homólogo anterior.

O resultado inclui uma mais-valia líquida de 1.895 milhões decorrente da venda da filial do Santander na Polónia.

O Santander Totta divulgou hoje os resultados através de comunicado, sem fazer conferência de imprensa.