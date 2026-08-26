Economia
Lucros do setor da aviação deverão reduzir para metade este ano
A guerra no Médio Oriente e a falta de aviões deverão reduzir para metade os lucros das companhias aéreas.
Antes do estalar no conflito no Médio Oriente, a previsão de rentabilidade das companhias aéreas era o dobro.
A receita total da indústria até cresceu quase 10%, mas esse aumento é ultrapassado pelo ritmo das despesas, que deverão subir 13%.
A subida dos custos com combustível é um dos prinicipais problemas do setor. Mas os custos operacionais das companhias aéreas também aumentam com as restrições no espaço aéreo.
Despesas difíceis de compensar para as empresas através da expansão da capacidade, já que há uma escassez global de novas aeronaves comerciais.