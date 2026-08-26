Lucros do setor da aviação deverão reduzir para metade este ano

A previsão da Associação Internacional do Transporte Aéreo para este ano aponta para lucros de 19,7 milhões de euros no setor da aviação, ou seja, uma margem de lucro de 2%.



Antes do estalar no conflito no Médio Oriente, a previsão de rentabilidade das companhias aéreas era o dobro.



A receita total da indústria até cresceu quase 10%, mas esse aumento é ultrapassado pelo ritmo das despesas, que deverão subir 13%.



A subida dos custos com combustível é um dos prinicipais problemas do setor. Mas os custos operacionais das companhias aéreas também aumentam com as restrições no espaço aéreo.



Despesas difíceis de compensar para as empresas através da expansão da capacidade, já que há uma escassez global de novas aeronaves comerciais.