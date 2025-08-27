Lucros do Standard Bank em Moçambique recuam 11% em seis meses para 47ME

De acordo com o documento, este resultado compara com os resultados líquidos de 3.935 milhões de meticais (52,8 milhões de euros) nos primeiros seis meses de 2024.

O ativo total do banco cresceu para 183.344 milhões de meticais (2.463 milhões de euros) até junho, incluindo 76.940 milhões de meticais (1.034 milhões de euros) em empréstimos a outros bancos, que quase duplicou face ao fecho de 2024, e 32.545 milhões de meticais (437 milhões de euros) em empréstimos a clientes.

Já o passivo total aumentou para 148.858 milhões de meticais (2.000 milhões de euros), incluindo os recursos dos clientes (depósitos), que cresceram para 126.932 milhões de meticais (1.705 milhões de euros) até final de junho.

Os lucros do Standard Bank já tinham recuado 15% em 2024, face ao recorde de 2023, para 6.134 milhões de meticais (82,4 milhões de euros), segundo o relatório e contas noticiado anteriormente pela Lusa.

"Estes resultados demonstram a resiliência do banco e o sucesso da nossa estratégia face a ventos contrários significativos. A diminuição da rendibilidade dos capitais próprios (ROE) de 21,1% em 2023 para 17,7% em 2024 está em linha com as expectativas", lê-se na análise financeira que consta do relatório e contas.

Os resultados líquidos do Standard Bank em 2024 foram os mais baixos em três anos, após 7.191 milhões de meticais (96,6 milhões de euros) em 2023 e 6.842 milhões de meticais (91,9 milhões de euros) em 2022.

No documento assinala-se que em 2024 a economia moçambicana "continuou a registar uma fraca procura por parte dos consumidores, bem como uma atividade de investimento limitada".

O Standard Bank Moçambique é um banco privado constituído em 1967, com sede em Maputo, - mas cuja atividade no país já data de 1894 - e que tem como empresa-mãe e acionista maioritário o Stanbic Africa Holdings Limited, um banco de investimento constituído no Reino Unido que detém uma participação equivalente a 98,15% do capital social.

Por sua vez, o Stanbic Africa Holdings Limited é uma entidade integralmente detida pelo Standard Bank Group, um banco de investimento constituído na África do Sul. Os restantes 1,85% do capital da sucursal de Moçambique são detidos por acionistas minoritários.