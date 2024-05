Lucros do United Bank for Africa em Moçambique crescem 62% para 10,2 ME em 2023

"O ano de 2023 foi essencialmente marcado pela contínua solidificação da marca do grupo UBA em Moçambique, sendo uma vez mais enfatizado o facto de ser a única subsidiaria integral do UBA Plc presente na África austral e em um país lusófono", lê-se no documento.

O UBA é um dos maiores bancos pan-africanos e a sucursal de Moçambique fechou 2023 com o ativo total a cair ligeiramente, para 9.191 milhões de meticais (132,4 milhões de euros), dos quais 22% referente à carteira de crédito, enquanto o passivo desceu para 6.115 milhões de meticais (88,1 milhões de euros), dos quais 78% referente a depósitos de clientes.

Em 2022, o UBA Moçambique tinha registado um resultado líquido do exercício de 434 milhões de meticais (6,2 milhões de euros), pelo que os lucros cresceram 9% tendo em conta o desempenho de 2023.

"O crescimento do produto bancário derivado do aumento da carteira de crédito com uma gestão prudente, o aumento dos rendimentos líquidos de serviços e comissões e uma notável gestão dos gastos operacionais contribuíram para que o resultado do IUBA atingisse os 703 milhões de meticais", lê-se no relatório e contas.

Dados do banco central indicam que funcionam em Moçambique 15 bancos comerciais e 12 microbancos, além de cooperativas de crédito e organizações de poupança e crédito, entre outras.