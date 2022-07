Lufthansa cancela um milhar de voos antes de greve na companhia aérea

A Lufthansa anunciou ter cancelado mais de 600 voos a partir do aeroporto de Frankfurt e outros 345 a partir da cidade de Munique. Estes cancelamentos vão atingir mais de 130 mil passageiros e a companhia aérea revelou que pode haver mais cancelamentos e atrasos na próxima quinta-feira.De acordo com a Al Jazeera , a greve foi convocada pelo sindicato Verdi, com os trabalhadores a pedirem um aumento nos salários na ordem dos 9,5 por cento. Ao cancelamento destes voos, juntam-se os mais de dois mil voos cancelados em junho a partir de Frankfurt e Munique, não só devido a greves mas a problemas que a pandemia de covid-19 trouxe a todo o setor.No mês passado, o diretor da companhia, Carsten Spohr, pediu desculpa pelo caos causado nos aeroportos. “De certeza que cometemos muitos erros ao tentar salvar a companhia e os mais de 100 mil empregos nos últimos dois anos”, pode ler-se numa carta a que a agência Reuters teve acesso.“Fomos demasiado longe ao cortar em custos aqui e acolá, sob pressão de uma perda de mais de dez mil milhões de euros devido à pandemia? Certamente que sim”, acrescentou Spohr.A Lufthansa anunciou que está a tentar recrutar novos empregados, milhares deles na Europa. No entanto, os esforços da empresa alemã apenas terão efeito a partir do inverno. Também em Portugal têm sido registados vários problemas com voos cancelados, atrasos e malas sem supervisão, problemas que se registam também no resto da Europa.