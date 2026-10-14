Lufthansa congratula-se com decisão do Governo e saúda anúncio de processo de privatização total da TAP

“Aquisições anteriores demonstraram que uma participação maioritária gera benefícios adicionais para todas as partes envolvidas”, refere o grupo.

O Governo selecionou hoje a Lufthansa para a privatização parcial da TAP, com uma proposta de 1.201 milhões de euros para até 49,9% do capital, prevendo concluir a operação até ao início de 2028.

O grupo fala de uma "intenção inicial" de adquirir uma participação minoritária. “Com a intenção de adquirir inicialmente uma participação minoritária, o Grupo Lufthansa segue uma agenda estratégica clara: apoiar o crescimento da TAP Air Portugal, preservando sua identidade nacional, e fortalecer de forma sustentável a conectividade de Portugal, especialmente com a América do Norte e a América Latina”, refere o grupo em comunicado.

“A companhia é reconhecida por seus colaboradores excecionais e possui um modelo de negócios sólido. Com a decisão de hoje,,refere o CEO da empresa, Carsten Spohr, citado no comunicado enviado às redações.

“A companhia é reconhecida por seus colaboradores excecionais e possui um modelo de negócios sólido. Com a decisão de hoje, o governo português abriu caminho para que a TAP Air Portugal dê continuidade a essa trajetória de sucesso em parceria com o Grupo Lufthansa”,refere o CEO da empresa, Carsten Spohr, citado no comunicado.



Para a Lufthansa, a compra significa “avançar de forma consistente na estratégia de internacionalização e fortalecer, de maneira sustentável, a nossa posição no mercado do Atlântico Sul”, acrescenta.



“A nossa empresa mantém uma parceria estreita e de confiança com Portugal há muitos anos. Ao longo de décadas, investimos no país, criamos e preservamos empregos altamente qualificados e conectamos Portugal à Europa e ao mundo”.



O Grupo Lufthansa atua em Portugal há mais de 70 anos. As companhias aéreas do Grupo oferecem atualmente 353 voos semanais para seis destinos em Portugal, o que representa um aumento de 75% na capacidade em comparação com 2019.



O grupo tem 500 profissionais em Portugal e afirma que, com a construção da nova unidade da Lufthansa Technik em Santa Maria da Feira, próximo ao Porto — cujas obras foram iniciadas em junho —, espera-se que esse número aumente para mais de 1.000 empregos diretos até 2030.

