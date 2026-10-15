Lufthansa quer chegar a 100% da TAP e prevê sinergias de 450 milhões por ano

A Lufthansa considera que a TAP é uma oportunidade estratégica que não podia deixar escapar e já discutiu com o Governo português um caminho para chegar à totalidade do capital da transportadora aérea nacional.





O grupo alemão prevê sinergias líquidas anuais de até 450 milhões de euros e um mecanismo de distribuição de dividendos que poderá atingir 75%.





"A TAP foi uma oportunidade que não podíamos perder", afirmou o presidente executivo da Lufthansa, Carsten Spohr, durante uma conferência telefónica com analistas e investidores, esta quinta-feira.





O responsável destacou a complementaridade entre as redes das duas companhias e o potencial de crescimento nas ligações à América do Sul, sobretudo ao Brasil.





O valor poderá aumentar para 1.200 milhões de euros caso a participação adquirida chegue aos 49,9%, tendo em conta a possibilidade de até 5% do capital ser inicialmente disponibilizado aos trabalhadores, além de uma taxa de corretagem.





Segundo Till Streichert, diretor financeiro da Lufthansa, a maior parte das sinergias previstas deverá ser gerada na própria TAP.





O grupo acordou ainda com o Estado português um mecanismo de aumento progressivo da distribuição de dividendos, até 75%, que lhe permitirá beneficiar dos resultados da companhia mesmo enquanto mantiver uma participação minoritária.





O responsável indicou que a concretização das sinergias não depende da aquisição de uma posição maioritária.





Ainda assim, a Lufthansa defende que a experiência de anteriores aquisições demonstra que o controlo do capital pode gerar benefícios adicionais para as partes envolvidas.

Lufthansa promete preservar identidade nacional

Entretanto, em comunicado, o grupo alemão congratulou-se com a decisão do Governo português de selecionar a sua proposta e afirmou pretender apoiar o crescimento da TAP, preservando a sua identidade nacional e reforçando a ligação de Portugal à América do Norte e à América Latina. "A TAP Air Portugal é uma companhia aérea forte e rentável, nossa parceira de longa data na Star Alliance", afirmou Carsten Spohr, que destacou também o posicionamento da transportadora portuguesa nas rotas do Atlântico Sul.





A Lufthansa sublinhou ainda a sua presença em Portugal, onde opera há mais de 70 anos.





O grupo assegura atualmente 353 voos semanais para seis destinos portugueses e emprega mais de 500 trabalhadores no país.





Com a construção de um novo centro da Lufthansa Technik em Santa Maria da Feira, prevê aumentar esse número para mais de mil postos de trabalho diretos até 2030.





O grupo alemão está agora a trabalhar com o Governo e a Parpública na preparação dos documentos da transação, cuja conclusão depende ainda da assinatura dos acordos e da aprovação das autoridades competentes

A proposta selecionada pelo Governo prevê, numa primeira fase, a aquisição de uma participação de 44,9% na TAP, por 1.025 milhões de euros.