Lufthansa quer chegar a 100% da TAP e prevê sinergias de 450 milhões por ano

Lufthansa quer chegar a 100% da TAP e prevê sinergias de 450 milhões por ano

O grupo alemão considera a companhia aérea portuguesa uma oportunidade estratégica e admite avançar para a totalidade do capital. A proposta inicial prevê a aquisição de 44,9% da TAP, com benefícios anuais que poderão atingir 450 milhões de euros.

Filipe Alexandre Gonçalves - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Nuno Patrício - RTP

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A Lufthansa considera que a TAP é uma oportunidade estratégica que não podia deixar escapar e já discutiu com o Governo português um caminho para chegar à totalidade do capital da transportadora aérea nacional.

O grupo alemão prevê sinergias líquidas anuais de até 450 milhões de euros e um mecanismo de distribuição de dividendos que poderá atingir 75%.

"A TAP foi uma oportunidade que não podíamos perder", afirmou o presidente executivo da Lufthansa, Carsten Spohr, durante uma conferência telefónica com analistas e investidores, esta quinta-feira.

O responsável destacou a complementaridade entre as redes das duas companhias e o potencial de crescimento nas ligações à América do Sul, sobretudo ao Brasil.

A proposta selecionada pelo Governo prevê, numa primeira fase, a aquisição de uma participação de 44,9% na TAP, por 1.025 milhões de euros. O valor poderá aumentar para 1.200 milhões de euros caso a participação adquirida chegue aos 49,9%, tendo em conta a possibilidade de até 5% do capital ser inicialmente disponibilizado aos trabalhadores, além de uma taxa de corretagem.

Segundo Till Streichert, diretor financeiro da Lufthansa, a maior parte das sinergias previstas deverá ser gerada na própria TAP.

O grupo acordou ainda com o Estado português um mecanismo de aumento progressivo da distribuição de dividendos, até 75%, que lhe permitirá beneficiar dos resultados da companhia mesmo enquanto mantiver uma participação minoritária.

O responsável indicou que a concretização das sinergias não depende da aquisição de uma posição maioritária.

Ainda assim, a Lufthansa defende que a experiência de anteriores aquisições demonstra que o controlo do capital pode gerar benefícios adicionais para as partes envolvidas.
Lufthansa promete preservar identidade nacional
Entretanto, em comunicado, o grupo alemão congratulou-se com a decisão do Governo português de selecionar a sua proposta e afirmou pretender apoiar o crescimento da TAP, preservando a sua identidade nacional e reforçando a ligação de Portugal à América do Norte e à América Latina."A TAP Air Portugal é uma companhia aérea forte e rentável, nossa parceira de longa data na Star Alliance", afirmou Carsten Spohr, que destacou também o posicionamento da transportadora portuguesa nas rotas do Atlântico Sul.

A Lufthansa sublinhou ainda a sua presença em Portugal, onde opera há mais de 70 anos. 

O grupo assegura atualmente 353 voos semanais para seis destinos portugueses e emprega mais de 500 trabalhadores no país. 

Com a construção de um novo centro da Lufthansa Technik em Santa Maria da Feira, prevê aumentar esse número para mais de mil postos de trabalho diretos até 2030.

O grupo alemão está agora a trabalhar com o Governo e a Parpública na preparação dos documentos da transação, cuja conclusão depende ainda da assinatura dos acordos e da aprovação das autoridades competentes

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