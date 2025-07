Luís Delgado vai recorrer da decisão que dita o fim da dona da Visão

"Se possível, vamos recorrer da decisão da não homologação do plano de insolvência que foi aprovado por 77% dos credores", afirmou o gestor.

O plano de insolvência apresentado pela TiN não foi homologado, de acordo com decisão do tribunal a que a Lusa teve hoje acesso, determinando o encerramento da sua atividade.

"Nestes termos, decido não homologar o plano de insolvência apresentado pela Trust in News", refere a juíza no documento do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, datado de hoje.