"Luís Montenegro é o maior risco para a estabilidade deste Governo", acusa Vieira da Silva

Vieira da Silva aconselha ainda que o PS, como resposta aos ataques da direita e ao enfraquecimento da esquerda, faça "pedagogia democrática", mas não tem de se "pôr em bicos dos pés para ser parceiro preferencial" porque "não há um trio negocial".





é o maior risco para a estabilidade deste Governo". bloqueios no mercado de trabalho. Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e Jornal de Negócios, Vieira da Silva considera que Montenegro "".O antigo ministro do Trabalho e da Segurança Social considera que a política de imigração do Governo e do Chega vão levar aLembra que nos últimos 10 anos o número de trabalhadores dependentes a contribuir para a Segurança Social cresceu mais de 1 milhão de pessoas.





aliança efetiva com o Chega". espera que o parceiro privilegiado seja a concertação social. não tem de se pôr em bicos dos pés" para ser parceiro preferencial de ninguém porque não há "um trio para negociar". pedagogia democrática". Considera que se pode olhar para este movimento de duas formas: ou como uma oportunidade ou diabolizando e, diz, o Governo escolheu a segunda forma ao fazer uma "".Uma aliança que, no entanto, Vieira da Silva não acredita se estenda às alterações às leis laborais. Nesta matéria, o antigo responsável pela pasta do trabalho,Considera também que o PS "" para ser parceiro preferencial de ninguém porque não há "".Em resposta à extrema-direita e à aliança com o Governo, Vieira da Silva aconselha o PS a fazer "".





Reconhece que a esquerda está enfraquecida e esta situação estende-se ao movimento sindical. Adianta mesmo que este desinteresse da esquerda no sindicalismo se reflete mais na UGT.





Ainda em matéria laboral, olhando para o Programa do Governo, Vieira da Silva diz que se "agitam alguns fantasmas", como é o caso de as pessoas recusarem trabalho e preferirem prestações sociais.