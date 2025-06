Foto: Lusa

O governo vai ajudar os pescadores que ficaram prejudicados pelas regras das novas áreas marinhas protegidas, zonas em que as pescas são limitadas. Na Conferência do Oceano, que está a decorrer na cidade francesa de Nice, o primeiro-ministro falou num painel sobre a gestão sustentável do oceano e garantiu que os pescadores portugueses vão ser ajudados.