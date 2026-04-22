Lei laboral. Secretário-geral da UGT diz que "nada está fechado mas não estou confortável"

Mário Mourão, secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), respondeu "não", à pergunta se está confortável com o pacote negociado e que a ministra do Trabalho considerou encerrado. Mas, acrescentou, "nada está fechado".





À saída da reunião com António José Seguro, no Palácio de Belém, Mário Mourão revelou ver sinais, sem especificar quais, de que a última palavra do Governo sobre a nova legislação ainda pode mudar.





Referiu também aos jornalistas que foi entregue a António José Seguro "um dossier de tudo o que tem sido estas negociações"

O presidente "apelou ao diálogo e à negociação", preocupações que "acolhemos" e "registamos", acrescentou.Esta quinta-feira, o secretariado-geral da UGT irá apreciar a "última versão" das negociações e "provavelmente irá haver uma conclusão", acrescentou Mário Mourão, sem comprometer a decisão.Sobre a possível decisão da União Geral de Trabalhadores quanto à nova lei laboral, Mourão garantiu que "a UGT nunca fechou nenhuma porta", afirmando que a estrutura sindical está "sempre aberta a alterações" à nova legislação que venham ao encontro das suas propostas.

António José Seguro questionou ainda a UGT sobre medidas para fazer face ao impacto da IA nos vários setores e para minorar a diferença salarial entre homens e mulheres que inda permanece.