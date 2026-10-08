Luísa Meireles deixa direção de informação da agência Lusa

Durante uma comunicação aos trabalhadores da agência de notícias, Luísa Meireles disse que vai deixar o cargo no dia 12 de outubro, perante uma situação "que foi ficando insustentável", depois de oito anos na liderança da informação da Lusa.



"Acabei hoje de manhã de assinar o meu acordo de revogação do contrato de trabalho. Vou-me embora no dia 12", afirmou a diretora de Informação, numa comunicação à redação, explicando que a decisão surge depois de "ao longo do tempo" a situação se ter tornado insustentável.



A responsável disse que a Direção de Informação sempre procurou ser uma "ponte e a barreira" entre a redação e o Conselho de Administração (CA), defendendo que, durante os oito anos em que exerceu funções, nunca interferiu na liberdade de escolha editorial dos jornalistas.



Segundo relatou, na audição do presidente do Conselho de Administração da Lusa, Joaquim Carreira, na Assembleia da República, em 29 de setembro, assistiu a "um despedimento [...] em direto", com a justificação de que atingirá "o limite legal para estar nestas funções", bem com uma "possível situação de conflito de interesses em relação a ser presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ)".



Depois disso, Luísa Meireles procurou esclarecimentos junto do CA, tendo este, segundo a diretora, feito uma proposta para a sua saída, que acabou por aceitar. "A minha resposta é: vou-me embora. Aceito a vossa proposta e vou-me embora esta semana", afirmou.

